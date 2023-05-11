تنفيذ 71 قرار إزالة ضمن الموجة 21 بحي الجناين في السويس

أعلنت محافظة السويس، أنه في إطار الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تم تنفيذ 71 قرار إزالة، خلال حملتين متتاليتين، قادتها القيادات التنفيذية للحي والمحافظة، بمشاركة اللواء عبدالرحمن هريدي مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية لقسم الجناين.

وأوضح بيان حي الجناين، أن اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وجه باستمرار تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات، لعودة الانضباط وتطبيق القانون وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

الحملة الأولى

وتابع البيان، أن الحملة الأولى أسفرت عن إزالة 40 حالة تعدِ عبارة عن بناء مخالف، على مساحة 3494 متر مربع، من أراضي أملاك الدولة بمنطقة اللاجون، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق، ذلك ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات.

الحملة الثانية

أسفرت الحملة الثانية، عن إزالة 31 حالة تعدِ عبارة عن بناء مخالف على مساحة 3210 مترمربع، من الأراضي أملاك الدولة بمنطقة أبو سيال بحي الجناين، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.