قصة شهيد لقمة العيش بالزقازيق.. سقط من الطابق الثامن وترك وصية لطفله

مع انطلاق أذان الفجر استيقظ، عبد الله أسامة عبد الله مهدي، الشهير بـ«عبد الله الجوهري»، ثم تناول طعام الإفطار وخرج من منزله بمنطقة الحكماء بمدينة الزقازيق ليذهب إلى عمله، يطمح أن يعود برزق طفليه وزوجته إلا أنه عاد جثة هامدة، بعدما سقط من أعلى ونش أثناء رفع أثاث منزل للطابق الثامن بعمارة سكنية بالزقازيق.

والد الشاب الراحل يروي تفاصيل وفاته

قال الحاج أسامة عبد الله مهدي، مقيم بقسم الحكماء بمدينة الزقازيق والد الشاب الراحل: «فوجئت بشخص يتصل بي، ويخبرني بوفاة ابني ونقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، فتوجهت إلى المستشفى برفقة عدد من الجيران، وأخبرني الطبيب أنه توفي نتيجة سقوطه من علو، وإصابته بارتجاج في المخ».

وأشار إلى أن آخر مرة شاهد فيها نجله كانت أول أمس، وطلبت منه أن يجلس معه ويتناولا الغداء ولكنه رفض، وأخبره أنه لديه عمل ولا يريد أن يتأخر، لافتا إلى أنه عمل على الونش منذ نحو 3 أشهر.

وتوقف الرجل المسن عن الحديث وسمح للدموع أن تنهار من بين حافتي عينيه واختتم: «ابني حبيبي، نور عيني، مش مصدق انه مات، كنت بوصيه يدفني، انا اللي دفنته، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له، الله يتقبله من شهداء العمل».

زوجة شهيد لقمة العيش تروي تفاصيل اللحظات الأخيرة

وأضافت زوجة الشاب الراحل: «قبل وفاته بيوم، تحدث مع ابنه محمود اللي عنده 7 سنين وقال له، خليك راجل يا محمود، عايزك تأخذ شهادة، وتشتغل وتكون كويس، أنا بروح شغلانة موت، خد بالك من أمك وأختك».

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بمصرع عامل إثر سقوطه من على ونش

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى اخطارا يفيد بوفاة عبد الله أسامة عبدالله مهدي، 37.عاما، إثر سقوطه من على ونش أثناء نقل مفروشات وأثاث منزل إلى الطابق الثامن في إحدى العمائر السكنية.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات التي صرحت بالدفن.