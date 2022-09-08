اللحظات الأخيرة في حياة أمين الشرطة شهيد حريق طلخا.. أصر على مواصلة العمل

كانت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف، بينما هو لم يتوقف عن أداء واجبه حتى خارت قواه، دقائق قليلة قضاها شهيد الشرطة في الدقهلية أثناء محاولته التقاط أنفاسه بعد أن حمله زملاؤه خارج نطاق الحريق، لكن سرعان ما لقي الأمين أحمد عبد العزيز سليم، مصرعه مختنقا، متأثرًا بإصابته البالغة خلال مشاركته في إخماد النيران التي شبت داخل مخزن مواد غذائية في طلخا، وأصيب فردان من قوة إدارة الحماية المدنية بالدقهلية باختناق.

الدخان الكثيف تسبب في اختناق شهيد الشرطة

وناظرت النيابة العامة جثمان أمين الشرطة أحمد عبد العزيز سليم وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الفحص الطبي من قبل مفتش الصحة، وبسؤال زملاء الشهيد أكدوا أن الأمين أحمد عبد العزيز كان يشاركهم في أعمال إطفاء النيران في مخزن مواد غذائية، وعندما تصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف أصيب 3 من زملائه باختناق، فأسرعوا خارج المخزن لالتقاط الأنفاس، لكن الأمين أحمد عبد العزيز أصر على مواصلة عمله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أعمال إطفاء حريق مخزن مواد غذائية في طلخا استمر ساعتين

وأفادت تحقيقات النيابة بأن أعمال الحريق استغرقت ساعتين، وأن شهيد الشرطة لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء أعمال الإطفاء وهو يحاصر النيران قبل أن تمتد إلى المحال التجارية المجاورة، وبعد أن أصيب وتوفى شهيدًا خلال عمله جرى الدفع بعدد آخر من قوات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على النيران، ونقل فردين من الشرطة مصابين باختناق إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

خبير قانوني: قوات الحماية المدنية على استعداد تام طوال الصيف

اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية السابق بالقاهرة، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن رجل الإطفاء كل ما يشغله إتمام مهمته بنجاح وسرعة إنقاذ أرواح الناس المحاصرين بسبب الحريق، إذ يضحون بأرواحهم من أجل إنقاذ الأطفال والمحاصرين داخل الشقق والمساكن المرتفعة من جراء الحريق.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية غالبًا ما تكون علي استعداد تام خاصة في فصل الصيف، الذي تكثر فيه الحرائق بسبب الماس الكهربائي، وتنطلق القوات عقب تلقيها أي إشارة من النجدة بحدوث حرائق.