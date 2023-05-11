آخر موعد للتقديم بوظائف جديدة للشباب والرياضة الثلاثاء.. الحق فرصتك

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة للإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «Cow Boy and Apache»

وجاء التقديم للوظائف الآتية:

1. مديرين فروع «خبره بمجال الفرايد تشيكن»

2. مساعدين مديرين «خبره بمجال المطاعم »

3. عضو فريق «لا يشترط الخبره»

4. استيورد «خبرة و بدون»

5. عمال مخازن «خبرة و بدون»

أماكن العمل: التجمع الخامس/ عين شمس/ متنزه الطاهرة/ بورسعيد «متاح سكن»/ مدينة المستقبل.

الشروط المشتركة

• لا يشترط مؤهل بالنسبه للاستيورد ولكن يجيد القراءة والكتابة

• نقبل طلاب بـ نظام المنازل فقط

• السن من 18 سنة إلى 30 سنة

• التفرغ التام

• ذكور وإناث

المميزات والحقوق:

• الراتب حسب كل وظيفة ويزيد حسب الخبرة لا يقل عن 3000 مضافا إليها «التيبس»

• يوجد بدل مواصلات لفرع التجمع فقط

• إجازات سنوية وبدل راحات

• تأمين صحي واجتماعي

• العمل 10 ساعات منها ساعة راحة

• يوم إجازة في الأسبوع

طريقة التقديم والمواعيد

الذهاب مباشرة إلى «سراي القبة متنزه الطاهرة أمام محطه مترو سراي القبة، الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023، من الساعة 11 ص إلى 3م».

- أي استفسار الاتصال على «واتس آب»/ ت: 01111696250.

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.