دراسة علمية: من يتحدث في المحمول 4 دقائق يوميا معرض للإصابة بأمراض القلب

كشف الدكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب، تفاصيل دراسة علمية تقول، إن من يتحدث في الهاتف المحمول لمدة 4 دقائق يوميا، مهدد بالاصابة بأمراض القلب، لافتًا إلى أنهم منذ فترة طويلة، يجرون أبحاثا لمعرفة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على القلب والمخ.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنهم وجدوا من يتحدث 4 دقائق يوميًا في الهاتف المحمول ما يعادل 30 دقيقة أسبوعيًا، يصاب بأمراض القلب بنسبة تزيد على 12%، عمن يستخدم المحمول أقل من 4 دقائق يوميًا.

النسبة تزيد لمن لديهم مشكلات صحية أخرى

وأشار إلى أن هذه النسبة تزيد لمن لديهم مشكلات صحية أخرى، مؤكدًا أن نفس التأثير يسري على من يستخدم سماعة البلوتوث أو السماعات السلكية، لافتًا إلى أن الفكرة نفسها في الموجات الكهرومغناطيسة، مشددًا على أن هذه النسبة تكون أعلى مع استخدام الهاتف بشكل مباشر.

وحذر من استخدام الهاتف المحمول لفترات طويلة، وتأثيره على قلب الإنسان، خاصة من يتفاعلوا مع هذه المكالمات الهاتفية، وأن الانفعال والتوتر في المكالمات، يؤثر على صحة الإنسان.