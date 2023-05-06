«الصحة» تحذر من أعراض الإصابة بجلطة القلب: توجه إلى المستشفى فورا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراضا مهمة يجب ألا يتجاهلها المواطنون، لأنها قد تشير إلى التعرض للإصابة بالجلطة الحادة في القلب.

وذكرت الوزارة، في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، أنه في حال الشعور بألم حاد منتشر في الصدر، وإعياء شديد وإحساس بالقيء، فإنه لابد من التوجه مباشرة إلى المستشفى بشكل عاجل.

أعراض تنذر بالإصابة بجلطة في القلب

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المواطن يمكن معرفة أقرب مستشفى له من خلال الاتصال بالوزارة من خلال الخط الساخن «105»، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، وإطلاع المواطنين على أقرب مستشفى تابعة لمنطقة سكنه.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة واطلاع المواطنين على السلوكيات الخاطئة التى يجب الابتعاد عنها، وكذلك العادات الغذائية التي يجب اتباعها لضمان صحة جيدة وسليمة.

أسباب الإصابة بالجلطة الحادة في القلب

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أسباب الإصابة بالجلطة الحادة في القلب، مشيرة الى أن النوبة القلبية تحدث عند انسداد أحد الشرايين التي ترسل الدم والأكسجين إلى القلب، وذلك بسبب الترسبات الدهنية على الكوليسترول التي تتراكم في الشرايين مع مرور الوقت.

ودعت الوزارة إلى ضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، من خلال المبادرة الرئاسية للكشف داخل الوحدات الصحية بشكل يومي، موضحة أن الحالات التي يتم فحصها ويتم الكشف عنها أنها مصابة بأحد الأمراض المزمنة يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى وصرف العلاج مجانا لها.