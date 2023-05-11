تفاصيل مصرع طالب على يد بلطجي في المنيرة الغربية بالجيزة

لقى طالب مصرعه على يد بلطجي بشارع رؤوف صادق بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بواقعة مصرع الطالب

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغا من أهالي شارع رؤوف صادق بدائرة القسم، بمقتل طالب 20 سنة طعنه بلطجي يبلغ من العمر 29 عاماً طعنه نافذة أودت بحياته في الحال.

وتبين من البلاغ أن المتهم كان في حالة من السكر أدت لقيامه بالاعتداء على جميع قاطني الشارع بالسب والشتم، وفر هاربا.

القبض على المتهم داخل شقة في إمبابة

وعلى الفور امر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بسرعه القبض على المتهم، وقبل مرور 24 ساعة تمكن العقيد محمد ربيع، والقوة المرافقة له من القبض على المتهم مختبأ بشقة في امبابة، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.