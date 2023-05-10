قصة مقتل سائق «توك توك» في القليوبية.. المتهمون استدرجوه لسرقة المركبة

«ابني خرج بعد العصر للعمل على التوك التوك اللي اشتراه بالتقسيط للإنفاق على مصاريف دراسته ومعيشتنا»، بهذه الكلمات أعربت والدة «محمد أسامة» صاحب الـ18 عامًا عن صدمتها من جريمة مقتله البشعة التي تمت يد ثلاثة أشخاص استدرجوه من منطقة المرج بحجة توصيلهم إلى الخانكة. وبعد وصولهم إلى المكان، قتلوه وسرقوا التوك التوك الخاص به وفروا هاربين.

12 ساعة تغيبه عن المنزل

وقالت والدة المجني عليه إن نجلها خرج مساء الأربعاء الموافق 26 من شهر إبريل 2023، للعمل على التوك توك الخاص به، ولكنه تغيب أكثر من 12 ساعة عن المنزل على غير عادته؛ فاستشعرت أنه تعرض لمشكلة، فبحثوا عنه جميع المناطق ولم يجدوا له أثرًا، وعند توجه والده لتحرير محضر بالواقعة بعد مرور عدة أيام، أبلغتهم الأجهزة الأمنية أنهم عثروا على جثمانه داخل التوك توك، وجرى وضعه داخل ثلاجة المستشفى، إذ قٌتل بخرطوش.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حرر والد الشاب محمد أسامة محضر بتاريخ 26 أبريل الماضي، بمركز شرطة الخانكة بتغيب إبنه، وفي ذات الوقت ورد لقسم الشرطة بلاغ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز مصاب بجرح طعني بالرأس وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي على جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة دائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالرأس وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد أسامة 18 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، مقيم المرج الجديدة.

القبض على 3 أشخاص متورطين في الجريمة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما قام والد الشاب محمد أسامة بتقديم بلاغ يفيد بتغيب ابنه في 26 أبريل الماضي، في مركز شرطة الخانكة. وفي ذات الوقت، تم الإبلاغ عن وجود جثة شخص بطريق زراعي بمنطقة عزبة الخلايلة بكفر حمزة، وبعد المعاينة والفحص تبين أن الجثة تعود إلى محمد أسامة الذي يبلغ من العمر 18 عامًا وهو طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، ويقيم في المرج الجديدة، وقد تعرض لجرح طعني بالرأس.

بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات والتحقيقات حول الواقعة واستخدام التقنيات الحديثة، وتم التوصل إلى ثلاثة أشخاص وراء قتل محمد أسامة لسرقته. وقد خضع المتهمون لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، وثبتت مسؤوليتهم عن الجريمة بشكل واضح. تم عرضهم على فريق النيابة لمثولهم أمام القضاء، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما تم عرض جثة الشاب على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وتحديد ما إذا كان قد تعاطى المخدرات قبل وفاته أم لا.