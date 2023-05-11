ارتفاع درجات الحرارة وتعامد الشمس على جنوب مصر.. استعدوا للتقلبات المناخية

تتعرض البلاد للعديد من الظواهر المناخية خلال الأيام المقبلة من الشهر القبطي «بشنس»، الذي يبدأ في التاسع من مايو وينتهي في السابع من يونيو، ونستعرض في التقرير التالي أهم تلك الظواهر المناخية وفقا لمركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشار «المركز» إلى أن أهم سمات شهر «بشنس»، تتمثل ارتفاع درجات الحرارة بسبب زيادة كمية الإشعاع الشمسي على سطح الأرض، كما تبدأ الموجات الحارة أو شديدة الحرارة في التتابع لتسود في كثير من الأوقات، كما ترتفع درجات حرارة الليل لتزيد عن 20 درجة مئوية مع بداية منتصف بشنس وحتى نهاية الصيف أو نهاية الخريف.

وشدد «مركز المناخ» على خطورة التعرض لأشعة الشمس المباشرة بسبب تعامد الشمس على مدار السرطان (القريب من أسوان) حيث تسود موجات الأشعة الشمسية القصيرة الموجة وهي الأخطر، وتكون الأشعة الشمسة عمودية وقوية وتتركز على مساحة أقل وتخترق سمكاً أقل من الغلاف الجوي، لذلك فلا يجب التعرض لضربات الشمس وخاصة أثناء الموجات شديدة الحرارة.

أهم الظواهر الزراعية المرتبطة ببداية الصيف

بسبب الموجات الحارة تواجه ثمار أشجار (المانجو - البلح – الزيتون – التين – الرمان - البرتقال والليمون – لوز القطن) ضعف في حجم الثمار وانخفاض نسبة المواد الفعالة في زيت الزيتون وفي بعض المواد العطرية لذا يجب تنظيم الري وتكثيف إضافات البوتاسيوم والماغنسيوم بالتبادل مع الكالسيوم.

ووفقا للمركز، يحدث أيضاً ضعف في عمليات التلقيح والإخصاب للمحاصيل الصيفية وخاصةلمحاصيل الذرة والأرز والسمسم والفول السوداني وفول الصويا واللوبيا ما يستلزم إضافة مركبات مثل الكالسيوم بورون، كذلك يجب زيادة معدلات التنفيل في المحاصيل الثمرية مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية.

وأكد المركز أن شهر بشنس يشهد أيضا زيادة في الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الأحمر والحشرات حرشفية الأجنحة مثل دودة ورق القطن وديدان الثمار إلى جانب زيادة الأمراض المرتبطة بالرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي والتبقعات بكثير من المحاصيل.