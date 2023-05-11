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9 معلومات عن البرنامج الرئاسي «أهل مصر» قبل انطلاقه في سيناء الأحد المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
08:55 ص | الخميس 11 مايو 2023
الهيئة العامة لقصور الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة لإطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الـ 11 من البرنامج الرئاسي «أهل مصر»، لشباب المحافظات الحدودية، يوم الأحد المقبل بمدينة العريش، في إطار استكمال وتكثيف فعاليات وزارة الثقافة في سيناء، وفي التقرير التالي نرصد 5 معلومات عن فاعليات الملتقى، حسب ما أعلنته الهيئة.

تفاصيل ملتقى «أهل مصر» في سيناء

  1. - يقام الملتقى بقصر ثقافة العريش
  2. - يشارك في الملتقى 90 شابا وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، شمال سيناء، جنوب سيناء، حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، وشباب محافظة القاهرة.
  3. - تستمر الفعاليات من يوم 14 إلى 20 مايو الحالي.
  4. - يهدف الملتقى إلى اكتشاف مواهب الشباب المشارك ودعمها وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، فضلا عن إتاحة الفرص للشباب لتبادل الأفكار والآراء والتعرف بعادات وتقاليد أقرانهم في المحافظات المختلفة.
  5. - التعرف على بعض المعالم السياحية والثقافية المتنوعة لأرض الفيروز.
  6. -تنمية مهارات الشباب وتعليمهم فنيات بعض الحرف الفنية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة للتمكين الاقتصادي والعدالة الثقافية.
  7. -يضم الملتقى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، من بينها ورش فنية في عدة مجالات منها ورش المسرح، الديكوباج، الطرق على النحاس، والخيامية، ورشة أشغال الجلود، والحُلي وغيرها.
  8. - يتضمن أيضا عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة مثل «محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون».
  9.  -الهيئة سبق أن نظمت 10 ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية.

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي