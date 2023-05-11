9 معلومات عن البرنامج الرئاسي «أهل مصر» قبل انطلاقه في سيناء الأحد المقبل

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة لإطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الـ 11 من البرنامج الرئاسي «أهل مصر»، لشباب المحافظات الحدودية، يوم الأحد المقبل بمدينة العريش، في إطار استكمال وتكثيف فعاليات وزارة الثقافة في سيناء، وفي التقرير التالي نرصد 5 معلومات عن فاعليات الملتقى، حسب ما أعلنته الهيئة.

تفاصيل ملتقى «أهل مصر» في سيناء