مصرع صياد غرقا في نهر النيل بسوهاج.. «اختل توازنه»

لقي صياد يبلغ من العمر 18 عاما، مصرعه غرقا في نهر النيل بمحافظة سوهاج، بعد أن أختل توازنه وسقط في المياه، وجرى انتشار الجثة، ونقلها إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة بورود إشارة من مستشفى ساقلتة المركزي بوصول المدعو «أحمد م ب ع» سن 18 عاما صياد ويقيم دائرة المركز جثة هامدة «إدعاء غرق».

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالانتقال والفحص وسؤال عم المدعو «إمام ب ع» سن 51 عاما عامل زراعي ويقيم بذات الناحية، أكد أنه خلال قيام نجل شقيقه بالصيد بنهر النيل بذات الناحية اختل توازنه وسقط في المياه، ما نتج عنه غرقه ووفاته.

تحرير محضر بالواقعة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.