 تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 670 شاحنة و839 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 264 شاحنة و823 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 406 شاحنة و16سيارة.

تداول 1550 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية 2 بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون أكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1550 طن بضائع و230 شاحنة حيث استقبل الميناء السفينتين ايلة وبريدج.

وصول السفينة «SOPHIA KOSAN»

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول / سفر» للسفينتين بريدج ايلة، وشهد ميناء السويس وصول السفينة «SOPHIA KOSAN» وعلى متنها 5000 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 751 سيارة ملاكي بوزن 1500 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.