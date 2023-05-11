مصرع طالب وإصابة 3 آخرين في انقلاب ميكروباص بسوهاج

لقي طالب مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ومتوفى ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة ميكروباص قيادة المدعو «محمود ا د م» سن 31 عاما سائق ويقيم بدائرة مركز قنا حيث اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق وقد نتج عن الحادث وفاة المدعو « أحمد ع س ا» سن 24 عاما طالب، ويقيم دائرة مركز أبو تشت وإصابة كل من، «محمد ح ح» سن 25 عاما مزارع بكدمات بالظهر والذراعين وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«منار و م» سن 20 عاما طالبة بكدمه بالذراع الأيسر و «نعمة ر م» سن 21 عاما طالبة بكدمات بالوجه ويقيمون دائرة مركز أبو تشت بمركز قنا من مستقلي السيارة.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي ووضعه تحت تصرف الجهات المختصة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.