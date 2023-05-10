كيرلس عريس المنيا.. طبع دعوة الفرح وملحقش يلبس بدلة الزفاف

«كيرلس» شاب في أواخر العشرينيات من العمر، كان يعمل كمحاسب في أحد البنوك الحكومية، من أبناء مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، كان يستعد لعقد حفل زفافه السبت المقبل، وطبعت أسرته كروت للدعوة لتوزيعها على المعازيم من الأهل والأصدقاء، وبينما كان العريس متجها إلي مدينة المنيا، التي تبعد حوالي 50 كيلومتراً عن مركز ملوي، اصطدمت سيارة ميكروباص كان يستلقها بأخرى على طريق الصعيد الزراعي، ليلقي الشاب المعروف إعلامياً باسم كيرلس عريس المنيا، مصرعه بعد قليل من نقله للمستشفي، وقبل أيام من زفافه إلى عروسه.

حزن في ملوي لوفاة كيرلس عريس المنيا

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أرجاء مركز ملوي وجميع أنحاء محافظة المنيا، بعد تلقي نبأ وفاة كيرلس عريس المنيا، خاصة وأن الشاب أصيب في الحادث، الذي خلف 19 مصاباً، جرى نقله إلى المستشفى، وبعد مرور ساعات كان قد فارق الحياة، في الوقت الذي كانت أسرته تنهي الترتيبات اللازمة لعقد قرانه.

وبحسب بلاغ تلقته أجهزة الأمن، فإن كيرلس عريس المنيا، كان يستقل سيارة أجرة ميكروباص، محملة بالركاب، انطلقت من موقف مدينة ملوي، وفي المسافة بين قريتي «المحرص» و«الروضة»، بدائرة مركز ملوي، وقع حادث تصادم بسيارة ميكروباص أخرى، ومن شدة الارتطام، أصيب 19 شخصا من مستقلي السيارتين.

المئات يودعون كيرلس عريس المنيا

وشيع أمس المئات من أهالي مركز ملوي جنازة كيرلس عريس المنيا، وانتشرت بوستات نعي وتعزية علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تنعي الفقيد كيرلس جمال شحاتة، خاصة وأن الشاب كان يستعد لعقد حفل زفافه السبت المقبل، أي بعد ساعات معدودة.

وتلقت سلطات الأمن في محافظة المنيا، في وقت سابق، إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بسبب السرعة على طريق الصعيد الزراعي السريع مصر - أسوان، بين سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 19 شخصأً، من بينهم الشاب كيرلس عريس المنيا.