أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 2550 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11-5-2023، تراجعا داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء إعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 2550 جنيهًا للشراء فيما يبلغ سعر عيار 22 اليوم 2671 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات الصباحية 2914 جنيهًا للشراء فيما بلغ سعر عيار 18 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2186 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 14

سجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 1700 جنيها للشراء كما يبلغ سعر عيار 12 اليوم 1686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الذي شهد الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من جانب المواطنين على شراءه سجل اليوم 20 ألفًا و400 جنيه.

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.