شعبة الذهب تحذر من سبائك بلدي منتشرة في الأسواق.. اعرف التفاصيل

حذرت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، من السبائك البلدي كما يطلق عليها في الأسواق، وانتشر بيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحديدًا.

وعن تفاصيل السبائك البلدي لاتخاذ الحذر منها وعدم شرائها، تكون غير مدموغة وغير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها، وأكدت الشعبة أن بيعها يعتبر أمراً غير قانوني.

تحذير من السبائك البلدي

وأشارت شعبة الذهب إلى أن السبائك البلدي كما يطلق عليها تكون غير محددة العيار عكس الأصلي مصنوعة من عيار 24 الأكثر نقاءً، وكذلك يكون الوزن ليس دقيقًا، وتحمل أرقاما ليست موثقة رسميًا، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام.

نصائح للمواطنين عن السبائك

ونصحت شعبة الذهب بالابتعاد تمامًا عن شراء السبائك الذهبية غير المضمونة أو القانونية والتأكد جيدا من المعايير وأنها مطابقة للمواصفات.

وأوضحت أن هناك الكثير من الشركات المتوفرة في سوق الصاغة ولديها القدرة على إنتاج السبائك الذهبية مطابقة للمواصفات وخضعت للمراقبة.

ومن المواصفات الصحيحة في السبائك الذهبية لعدم التعرض للغش التجاري، أن يكون عليها الدمغة الأصلية من مصلحة الدمغة، وتحتوي على ختم المصنع المنتج لها، وتكون مغلقة التغليف، والحصول على فاتورة.