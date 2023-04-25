أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 25-4-2023

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، تراجعا داخل محال الصاغة دون مصنعية وضريبة، وشهد الذهب خلال الفترة الماضية تذبذبا في الأسعار، وتٌعد السبائك والجنيهات الذهب من بين أفضل الاستثمارات في الذهب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر، وفقا لما أعلنته «BTC» أكبر شركة سبائك ذهب في مصر:

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم في مصر، 305 آلاف و940 جنيهًا لسبيكة الـ100 جرام، و3 ملايين و433 ألفًا و50 جنيهًا لسبيكة الألف جرام، و15 ألفًا و550 جنيهًا لسبيكة الـ5 جرامات، و153 ألفًا و240 جنيهًا لسبيكة الـ50 جرامًا، و31 ألفا و25 جنيها لسبيكة الـ10 جرامات، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 250 جراما 758 ألفا و165 جنيهًا.

أسعار جرام الذهب

وبعد عرض أسعار سبائك الذهب اليوم، يشار إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في محال الصاغة اليوم بلغ 2840 جنيهًا، وعيار 22 الأكثر نقاءً 2603 جنيهات في محلات الصاغة دون مصنعية، كما يبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 داخل محلات الصاغة 2485 جنيهًا.

وعن سعر الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، يبلغ 2130 جنيها، ووصل جرام الذهب عيار 14 لـ1657 جنيهًا، بينما يسجل عيار 12 اليوم في محلات الصاغة دون مصنعية 1420 جنيهًا.