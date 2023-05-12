في ذكرى وفاته.. ماذا قال إبراهيم نصر عن فكرة برنامجه الكاميرا الخفية؟

أسطورة وموهبة عبقرية وقامة فنية عالية من الصعب أن يتكرر هذا العملاق مرة أخرى، إنه الفنان إبراهيم نصر، فهو ملك الطيبة وخفة الدم، فقد رحل من زرع البسمة على وجوهنا، واقتحم قلوبنا دون استئذان، ظاهرة كوميدية لن تكرر، ويحل اليوم ذكرى وفاته الثالثة، إذ توفى في 12 مايو 2020.

إبراهيم نصر يتحدث عن برنامج الكاميرا الخفية

واشتهر الفنان إبراهيم نصر بتقديمه لعدد من برامج المقالب، وأبرزهم برنامج الكاميرا الخفية، ومن أشهر الفقرات التي قدمتها فقرة جائزة دخول الحمام، وقد تحدث إبراهيم نصر في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة»، حيث قال أن الفكرة جاءت له عندما كان يجلس في مرة بإحدى الفنادق أمام «باب الحمام»، ووجدت أبواب تغلق وتفتح، فجاءت له الفكرة سريعاً.

رد فعل على مقلب الكاميرا الخفية

وقال إبراهيم نصر: كوميديا غير طبيعية عند استقبال شخص يخرج من «الحمام» ليتسلم جائزة 5 آلاف جنيه بسبب أنه الشخص رقم 7 آلاف الذي دخل إلى «الحمام»، وتبدأ المذيعة في سؤاله عن شعوره بعد خروجه من المكان، فيدخل الجميع في حالة ضحك هيسترية.