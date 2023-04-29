إزالة 42 حالة تعد على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 21 في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الحملة المكبرة للموجة وجرى إزالة 42 حالة تعد بمساحة فدان و23 قيراط و14 سهما تم رصدها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

أوضح محافظ القليوبية أن انطلاق الحملة المكبرة التي تم التنسيق لها مع مديرية أمن القليوبية والتي شملت مركز بنها بقرى كفر الجزار وطحلة والشموت وكفر الشموت وشبلنجة وعزبة أبو فرج، حيث تم إزالة عدد 21 حالة تعد على مساحة 5228م2 عبارة عن بناء أسقف وأعمدة خرسانية وحوائط بدون ترخيص، وصادر لهم قرارات إزالة حيث تمت إزالة عدد 2 حالة زراعة بمساحة 1225م2 وحالة وحدة محلية بمساحة 100م2 و14حالة ري بمساحة 518م2 و4 حالات طرق بمساحة 3385م2 بمركز ومدينة بنها.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بحملة مكبرة على عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة اليوم، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدي بمراكز القناطر الخيرية وقليوب وكفر شكر وطوخ والخانكة وشبين القناطر والخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، ليصبح عدد ما تم إزالته اليوم 42 حالة تعدي على مساحة فدان و23 قيراطا و14 سهما، والتي شملت إزالة 19 قيراط و70 سهم طرق و11 قيراطا و154 سهم زراعة و4 قراريط و9 أسهم ري و10 قيراط و155 سهما.

مدة الموجة 21 لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ القليوبية أن حملات الموجة 21 بدأت اعتبارا من اليوم السبت الموافق 29 أبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات

ووجه الهجان بتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع التعديات المختلفة مكلفًا رؤساء المراكز بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدي على الأراضي التابعة لهم، حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمني لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.

وأصدر الهجان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال تعديات البناء سواء زراعة أو ري الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة وتنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين .

ومن جانبه أكد الهجان، استمرار متابعته لإنتظام سير العمل في حملات الإزالة لمنع أي تعديات مُخالفة والتعامل الفوري في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والجهات الأمنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حيث يتم حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين .