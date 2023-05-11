بولندا تستقبل 22 ألفا و800 لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الخميس، وصول 22 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 77. 11 مليون لاجئ.

راديو بولندا: إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 97 .9 مليون شخص

وأوضحت الوكالة، حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية، أن نحو 21 ألف شخص غادروا بولندا أمس الأربعاء، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 97 .9 مليون شخص.

قانون بولندي يقدم حزمة للاجئين الأوكرانيين

كانت بولندا مرّرت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.