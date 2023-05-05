بولندا تستقبل 27 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة، وصول 27 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022، إلى 11.62 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو «بولندا» في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 19 ألفا و200 شخص غادروا بولندا أمس الخميس، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.84 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.