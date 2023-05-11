جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم عروضا تقديمية لتطوير مهارات طلابها اللغوية

نظمت أسرة اللغة الإنجليزية بجامعة الدلتا التكنولوجية عروض تقديمية خاصة بمادة اللغة الإنجليزية التقنية لطلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وذلك تحت رعاية الدكتور عربي السيد كشك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ريهام الجزار، والدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، بحضور الدكتور خالد خضر وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للتدريب والخدمات، الدكتور أحمد الصاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جامعة الدلتا التكنولوجية

وتم وضع خطة منهجية لتطوير مهارات الطلاب اللغوية والتفاعلية، وتقديم بعض العروض التقديمية التي أعدها الطلاب، لعرض مهاراتهم ومدى استفادتهم خلال دراستهم للمادة، والتي تتضمن اجادة التحدث بشكل سليم، إضافة إلى الكتابة والبحث العلمي، ومراعاة مهارات العرض الفعال للموضوعات في مجال تخصصهم، فضلا عن الرد على الاستفسارات والاسئلة الموجهة لهم، بما يشير إلى تحقيق نواتج التعلم المستهدفة وفق لائحة الجامعات التكنولوجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك، حرص الجامعة على تعزيز وتنمية مهارات طلابها وقدراتهم، واهتمامها ببناء شخصياتهم، لإعداد خريج متميز مزود بالمهارات والمعارف التي تمكنه من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل الفعلية، والتواصل باللغة الإنجليزية.