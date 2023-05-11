إعفاء واردات الذهب.. اعرف المشغولات المشمولة بالقرار

أعلنت الحكومة تفاصيل إعفاء واردات الذهب من الجمارك وذلك للقادمين من الخارج، فتمت الموافقة على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع القرار الذي وافق على «إعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية، مع بدء العمل به من غد الخميس، وعدم تحديد كميات معينة للإعفاء».

إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية

وعن إعفاء واردات الذهب، وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي وكذلك المجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.

وتهدف الموافقة على مشروع إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المصرية، كما تهدف إلى الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

الأصناف غير المعفاة من الضريبة الجمركية

وأوضحت الحكومة أن قرار إعفاء واردات الذهب، لم يسر على الأصناف التالية:

- أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع.

- الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة.

- الأحجار المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.