ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر.. «اعرف هتدفع كام؟»

يتابع المصريون مردود قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، حيث تقدر ضريبة القيمة المضافة على الذهب في مصر، بـ14% من قيمة المصنعية، ومن المتوقع تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا.

الضريبة على مصنعية الذهب في مصر

وأوضحت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ضريبة القيمة المضافة التي يتم احتسابها على الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس على قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب.

تأثير القرار على سوق الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، إن القرار سيكون له أثرا مباشرا وسريعا علي تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.

قرار إعفاء واردات الذهب

كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.