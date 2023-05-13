أسعار الفنادق في الغردقة.. مصيف «على قد الإيد»

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال إجازة آخر العام الدراسي بعد انتهاء امتحانات عدة مراحل دراسية، وهو ما يستعد معه الكثير من المواطنين لقضاء العطلات في المدن الساحلية والسياحية والمصايف، ومن بينها الغردقة.

وتضم الغردقة أكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا، وتختلف الأسعار من فندق لآخر بحسب درجته والخدمات التي يقدمها.

أسعار الليلة في فنادق الغردقة

وقال علاء الدين محمود، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، إن أسعار فنادق الغردقة في الصيف تختلف بحسب درجة تصنيف الفندق، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد كبير من المواطنين يقارن بين أسعار الغرف بالفنادق والتي تبدأ من 500 جنيه للغرفة المزدوجة في الليلة، وتصل إلى 3 آلاف جينه، موضحا أنه لا يوجد فندق رخيص وغالي، ولكن يوجد فندق بسعر مناسب «على قد الإيد».

كيف تختار الفندق المناسب؟

وأضاف أن الفندق النجمتين مناسب لسعره، وفندق الخمسة نجوم مناسب للخدمات التي يقدمها وإمكانياته من حيث المطاعم وحمامات السباحة والشواطئ وغيرها.

ومن جانبه أوضح عاطف البيه، رئيس مجلس إدارة شركة سياحة بالغردقة، أنه عند اختيار فندق في الغردقة لقضاء إجازة الصيف يجب أن يكون سعره مناسبا للرغبين في ذلك، دون المقارنة بين الفنادق، لأن كل فندق يقدم إمكانيات مختلفة بأسعار متفاوتة، مؤكدا أن التقييم «الريفيو» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يفيد في اختيار الفندق.

وحذر «البيه» من الانسياق وارء مكاتب الحجز الوهمية، موضحا أن الأفضل هو التواصل مع الفندق مباشرة أو عن طريق مكاتب الشركات السياحية المعتمدة.