الإسكان تعلن الموعد النهائي لقبول تظلمات نتيجة «سكن لكل المصريين 3»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تلقي التظلمات على نتيجة الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، منذ يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل الماضي.

آخر موعد لقبول طلبات التظلمات في سكن لكل المصريين 3

وأضاف صندوق الإسكان الاجتماعي، أن آخر موعد لقبول طلبات التظلمات على نتيجة شقق سكن لكل المصريين 3، سيكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر مايو الجاري، ولمعرفة خطوات تقديم طلب التظلم يمنك معرفتها من «هنــــــــــا».

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الهدف من تقديم طلبات التظلمات، هو توفير الفرصة الثانية لاستيفاء المستندات المطوبة للأشخاص المتقدمين في الحصول على وحدات سكنية، لتعديل موقف أوراقهم غير المنطبقة إلى منطبقة.

أسباب عدم قبول التظلم

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى، وجود أسباب في حين توافرها تعيق وتمنع قبول طلب التظلمات، على نتيجة الوحدات السكنية التابعة للمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وهي:

- دخل الشخص المتقدم في الحصول على وحدة سكنية أكبر من 6 آلاف جنيه في الشهر، في حين كونه أعزب.

- دخل الفرد المتزوج أكثر من 8 آلاف جنيه في الشهر.

- سبق للمتقدم الاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي.

- أن يكون عمر المتقدم مخالف للسن المتفق عليه، أكبر من 21 وأقل من 50 سنة.