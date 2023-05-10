«السكة الحديد» تعلن إضافة عربات مكيفة لقطارات خط «المنصورة - الإسكندرية»

تبدأ هيئة السكك الحديدية، اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو الجاري، تعديل تركيب قطاري «584 - 585 - 586 - 587» سياحي «المنصورة - الإسكندرية - المنصورة»، من خلال تركيب 8 عربات ثالثة مكيفة، في إطار حرصها على توفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن تعديل تركيب بعض القطارات على الخطوط يأتي في إطار حرصها مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات وزارة النقل وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم:

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

نصائح مهمة من السكة الحديد للمواطنين

وفي سياق متصل، شددت وزارة النقل، على ضرورة عدم المرور من الأماكن غير المعدة للعبور وعدم إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية أو ركوب القطار بدون تذكرة وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح.

وأكدت على جميع المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين، لافته إلى قطاع السكك الحديدية، شهد تطوراً ونهضة كبيرة في كافة عناصره ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.