«السكة الحديد» تعلن تشغيل خدمات جديدة على خط «الإسكندرية - طنطا»

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس، بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس، وفق التوجيهات الخاصة بزيادة عدد القطارات على خطوط السكة الحديد لمواجهة الطلب المتزايد على القطارات خلال الفترة المقبلة، وتيسيرا على جمهور الركاب في ظل التحديث المستمر بجميع القطاعات، خاصة قطاع الوحدات المتحركة.

إلغاء وقوف قطار «584/585» ثالثة مكيفة

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 10 / 5 / 2023، يتم تعديل تركيب قطارات أرقام «892/889-894/899» بتركيب 10 عربات تحيا مصر، كما قررت هيئة السكك الحديدية، إلغاء وقوف قطار «584/585» ثالثة مكيفة «المنصورة / الإسكندرية / المنصورة» بمحطتي أبو حمص وكفر الدوار، والخدمة البديلة قطار 7 «القاهرة / الإسكندرية» يتم وقفة بمحطة أبو حمص.

واعتبارا من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023، تقرر تشغيل خدمة جديدة وهي قطار 128 «الإسكندرية / طنطا» بتركيب 10 عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 20:45 ويصل إلى طنطا الساعة 22:50.

مواعيد تشغيل قطار 129 إكسبريس «طنطا / الإسكندرية»

وابتداء من الأحد 21 / 5 / 2023 يجرى تشغيل قطار 129 إكسبريس «طنطا / الإسكندرية» خدمة جديدة بتركيب 10 عربات تحيا مصر على أن يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل إلى الإسكندرية الساعة 06:05.