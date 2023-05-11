تقديم الرعاية الطبية لـ2042 حالة بقافلتين لجامعة طنطا بالمحلة وقطور

نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلتين طبيتين إلى قريتى سندسيس بمركز المحلة الكبرى وقرية شبرا بلولة بمركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

شهدت القافلتان توقيع الكشف الطبي لعدد 2042 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 159 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

التخصصات الطبية

تم توقيع الكشف الطبي فى التخصصات التالية، 116 حالة فى جراحة المخ والأعصاب و202 حالة فى عيادة طب الأطفال، 245 بجراحة العظام، و188 بعيادة الأمراض الجلدية، و208 بأمراض الباطنة، و82 بعيادة جراحة المسالك البولية، و230 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و56 بعيادة الجراحة العامة، و106 بعيادة الأمراض الصدرية، و94 بالنفسية والعصبية، و252 بعيادة طب وجراحة العيون، و75 بعيادة القلب والأوعية، و74 بعيادة الأسنان، و102 بعيادة التحاليل، 15 بعيادة تنظيم الأسرة.

كما تم تحويل 159 حالة بواقع 14 جراحة مخ وأعصاب، و4 أطفال، 25 عظام، 8 جلدية، 9 باطنة، 10مسالك بولية ، 17 أنف واذن وحنجرة ، 14 جراحة عامة، 12 الصدر، 9 نفسية وعصبية، 32 طب وجراحة العيون، 5 قلب واوعية دموية.

اختبارات محو الأمية

كما شهدت القافلتان إجراء اختبارات محو الأمية لـ48 مواطنا، وزراعة 100 شجرة مثمرة بكل قرية، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة، إضافة إلى تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقرية حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزراعين، وتم الاستماع إلى كافة استفسارتهم والرد عليها.