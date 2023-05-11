سعر طن الحديد اليوم.. يشهد تراجعا في الأسواق محليا وعالميا

تراجع سعر طن الحديد في مصر، اليوم الخميس 11-5-2023، نحو 186 جنيهًا، ليصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 40 ألفا و334 جنيهًا، مع تراجع سعر طن خام الحديد عالميًا.

سجل سعر طن حديد عز للمستهلك تراجعا، اليوم، نحو 41 ألفًا و293 جنيهًا، بتراجع قدره 41 جنيهًا، ووصل متوسط سعر طن حديد عز للمستهلك نحو 45 ألف جنيه للطن بحسب المحافظة.

سعر طن حديد السويس للصلب

وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب، للمستهلك 32 ألفا و50 جنيها.

وسجل سعر طن حديد العشري، اليوم، نحو 38 ألف جنيه، وسعر طن حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد السويس للصلب، للمستهلك 38 ألفا و500 جنيه.

سعر طن حديد المصريين

فيما وصل سعر طن حديد المصريين للمستهلك لنحو 32 ألفا و50 جنيها.