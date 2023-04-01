أسعار الحديد الیوم السبت 1-4-2023 بالأسواق المصرية.. تراجع سعر الطن

أعلنت مصانع الحديد أسعار الحديد الیوم السبت 1-4-2023 في الأسواق المصرية، وسط تراجع أسعار الحديد بداية من الشهر الجاري بنحو 1340 جنيها في الطن الواحد وقد يختلف سعر الطن من محافظة وتاجر الي الأخر.

أسعار الحديد اليوم في مصر

يبلغ سعر الحديد اليوم السبت 1-4-2023 بالأسواق المصریة 36.546 جنيه لحديد عز، وحديد سرحان 38,500 جنيه ، بينما بلغ سعر حديد بشاي 39,000 وحديد المراكبي 38,500 جنيه كما يسجل حديد السويس للصلب اليوم 32,050 جنيه.

سعر حديد المصريين

وسجل حديد المصريين 38,500 جنيه، بينما سجل حديد العشري 38,500 جنيه، وسجل حديد الكومي 38,000 جنيه، وسجل حديد العلا 36,000 جنيه بينما يبلغ سعر حديد مصر ستيل 38,000 وحديد الجيوشي للصلب 36,000 جنيه كما يسجل حديد بيانكو اليوم 38,000 جنيه.

تراجع أسعار الحديد بداية من أبريل

وقال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية لـ«الوطن»، إنّ أسعار الحديد التي أعلنت اليوم بداية من شهر أبريل 2023 تختلف وفقا للمحافظة والتاجر وتشهد أسعار الحديد اليوم تراجعًا ملحوظًا مع بداية الشهر الجاري.

وأضاف شنب أن الفترة الحالية خالية من أي صعوبات وتحديات تواجها مصانع الحديد في مصر، بالإضافة الى أن الدولة تقوم بتوفير الغاز وتقديم العديد من التسهيلات للمصانع مشيرًا إلى أنَّ مصر تقوم بتصدير الحديد للعديد من الدول الأجنبية.

الحديد عالميا

وعلى الصعيد العالمي انخفضت العقود الآجلة لخام الحديد، الأكثر تداولًا في بورصة داليان للسلع، للأسبوع من 17 إلى 24 مارس 2023، بنسبة 6.4% عن الأسبوع السابق -إلى 866.5 يوان/ طن (126.43 دولار/ طن)، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها في 8 أشهر.

وانخفضت أسعار خام الحديد في الصين، بعد أنَّ أعلنت حكومة البلاد أنّها تعتزم اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع الحاد في أسعار خام الحديد لإزالة المضاربة في السوق.