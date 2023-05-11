خبير إعلامي: علنية الحوار الوطني دليل على الوضوح والشفافية والجدية

قال الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، والخبير الإعلامي، أن علنية الحوار الوطني دليل على الوضوح والشفافية والجدية التي يتسم بها الحوار، وسمة أساسية يكتسب بها الحوار الوطني ثقة الرأي العام الداخلي والخارجي، لذلك نؤيد علنية الحوار الوطني من خلال وسائل الإعلام الداخلية والخارجية.

الإعلام الدولي يدرك جدية وأهيمة هذا الحوار الوطني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن حضور وسائل الإعلام الداخلية والخارجية جلسات الحوار الوطني على وجه التحديد تجعل الإعلام الدولي يدرك جدية وأهيمة هذا الحوار الوطني الذي يدور على أرض مصر بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، سواء في القضايا السياسية أوالاجتماعية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى إثبات جدية الدولة في الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الدولة المصرية على أرض الواقع.

وأوضح عميد إعلام القاهرة الأسبق، أن الإعلام وما يواجهه جزء لا يتجزأ من قضايا الحوار الوطني التي يجرى بداية من الأسبوع المقبل بصورة علنية، ويجب على الحوار الوطني مناقشة مهنية الإعلام وألا يعمل في هذا المجال إلا المؤهلين، بالإضافة إلى حرية الرأي، ونسعى لإعلام موضوعي متوازن يهتم بالرأي والرأي الأخر.