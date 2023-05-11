«هذا الصباح» يبرز ملف الوطن اليوم.. «حلول الحوار الوطني واقعية»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أمل صالح، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ملف «الوطن» اليوم الخميس 11 مايو 2023.

تقرير الوطن

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، علّق على التقرير الذي نشرته الجريدة في صفحتها السادسة من عدد اليوم، والذي جاء بعنوان «عضوا (مجلس الأمناء): نسعى إلى حلول واقعية.. والإصلاح لن يحدث بـ(ضغطة زر).. والمخرجات النهائية بـ(التوافق)».

عصر الكلام الإنشائي يجب أن ينتهي

وقال رفعت، إنّ التصريحات واقعية في حد ذاتها: «قبل ذلك، كنت أطلع على برامج الأحزاب بحكم عملي، كان يتم إصدار التوصيات دون الحديث عن السبيل إلى تنفيذها، لذا؛ فإنّ عصر الكلام الإنشائي يجب أن ينتهي، نحتاج إلى حلول واقعية منطقية تناقش صلب المشكلات ومدعمة بالمعلومات والأرقام، لأن الكلام الإنشائي لا يحل مشكلات، بل يزيد من خطورتها لأنه يمنح المواطن أبعادا خيالية لا علاقة لها بالواقع، وفي النهاية تنتهي إلى اللا شيء».