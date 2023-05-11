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«شباب الحوار الوطني»: نستهدف تعزيز الحياة السياسية بمناقشة 113 قضية

كتب:

شريف سليمان
10:12 ص | الخميس 11 مايو 2023
الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني

الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني

أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أنّ الحوار الوطني أحد أهم أدوات الدولة الوطنية في هذه المرحلة، حيث تستهدف تعزيز الحياة السياسية في مصر والاستماع للآراء كافة والقوى السياسية والمجتمعية والمجتمع المدني، من خلال مناقشة 113 قضية.

دور الحوار الوطني

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»: «ربما لا يكون هناك اتصال بين المؤسسات، والحوار الوطني له دور يضطلع به وهو وضع الرؤية والاستماع لكل الآراء، سواء الشخصيات والخبراء وآراء المواطنين في الأفكار والمسارات الخاصة بالدولة المصرية».

أهمية التعاون والتكامل

وتابع مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن عملية التعاون والتكامل لابد أن تكون موجودة، إذ إن الحكومة المصرية لديها استعداد كامل لسماع مختلف الرؤى والأفكار وعازمة على المشاركة في أي جلسات تدعى إليها في الحوار الوطني، وفقا لما أدلى به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من تصريحات.

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بقلم شريف سليمان