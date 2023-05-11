وكيل «تعليم جنوب سيناء» يتفقد امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية (صور)

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه زار عددا من المدارس التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية لمتابعة سير امتحانات النقل للصفوف المختلفة.

وأوضح محمد عقل لـ«الوطن» أن طلاب وطالبات التعليم الأساسي انتهوا اليوم الخميس من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، مؤكدا أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تتلق أي بلاغات منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية

في آخر أيام امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم الخميس امتحان النقل للمرحلة الإعدادية بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ، يرفقة حنان إسماعيل مدير الإدارة.

وقال عقل إن الطلاب أكدوا أن امتحان الدراسات الاجتماعية جاء في مستوى الطلاب ومن مراجعات الوزارة، وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة أعمال لجان الامتحان للصفين الأول والثاني الإعدادي بمادة الدراسات الاجتماعية.

وأشاد عقل بالالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان داخل اللجان وتنفيذ رؤساء اللجان التعليمات داخل المدارس.

تصحيح أوراق الإجابة

طالب محمد عقل بتصحيح وتقدير الدرجات أولا بأول ومراعاة الدقة أثناء رصد الدرجات، والالتزام بنموذج توقيع المقدرين.

قال محمد عقل أنه تفقد امتحان النقل للصف الأول الثانوي بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات التابعة لإدارة شرم الشيخ، واطمأن وكيل الوزارة على سير أعمال الامتحان وأدى الطلاب والطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وأكد على الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، والهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان.

يذكر أن اليوم هو السادس لامتحانات النقل للصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الثاني 2023 التي بدأت السبت 6 مايو وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 16 مايو لمدة عشرة أيام بإجمالي عدد 1099 طالبا، طالبة على مستوى المحافظة.