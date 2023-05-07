باحث بجامعة بني سويف يحول مخلفات الألومنيوم إلى طاقة.. «الكهرباء من الكانزات»

أعلن الدكتور أيمن حسن ذكي، أستاذ مساعد علوم مواد تكنولوجيا النانو بجامعة بني سويف، حصوله على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، بتحويل مخلفات الألومنيوم سواء الكانزات الفارغة أو أوراق ألومنيوم التي تم استخدامها إلى كهرباء.

تحويل مخلفات الألومنيوم إلى كهرباء

وقال «ذكي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن براءة الاختراع تمثلت في تحويل مخلفات الألومنيوم سواء الكانزات الفارغة أو أوراق الألومنيوم المستخدمة في المطابخ وغيرها من المخلفات، وخلطها بماء البحر المالح، وباستخدام كيماويات بدرجة معينة، وبالتفاعل يتم إنتاج الهيدروجين، ومن خلاله نحصل على خلية وقود عبارة عن ماء عذب وكهرباء، ومن خلال استخدام خلايا الوقود يمكن الحصول على كهرباء من الهيدروجين ويتحول الماء المالح إلى ماء عذب كذلك، حسب الكميات المستخدمة من الألومنيوم والماء المالح.

وأضاف أنه حسب الكميات المستخدمة من مخلفات الألومنيوم نستطيع تحديد كمية الكهرباء المنتجة، حيث أن تلك المخلفات متواجدة بكل مكان ويمكن جمعها واستخدامها.

براءة اختراع إنتاج الكهرباء من مخلفات الألومنيوم

وتابع: «بذلنا مجهودا كبيرا خلال عدة سنوات حتى حصلنا على براءة الاختراع التي يمكن أن تفيد مجتمعنا ودولتنا مصر»، مشيرًا إلى أن كميات المخلفات المستخدمة من الألومنيوم والماء المالح تتحكم في كمية إنتاج الكهرباء.

فائدة إنتاج الكهرباء من مخلفات الألومنيوم وماء البحر

وأشار إلى أن الفكرة تفيد مجتمعنا في توليد الكهرباء والتخلص من المخلفات التي تضر البيئة وتعظم الاستفادة منها، بالإضافة لتوفير فرص عمل، مؤكدا أنه بصدد العمل على عدد من التجارب والمشروعات الأخرى التي تعتمد على البحث العلمي والتكنولوجيا للحصول على براءات اختراع أخرى تفيد المواطنين والوطن، لافتا إلى أن براءات الاختراع تحتاج إلى التبني لتحويلها إلى مشروع قيد التنفيذ والتطوير، متابعا: «الباحث المصري لديه القدرة على الابتكار والاختراع والتطوير».