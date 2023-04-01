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مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم السبت 1-4-2023

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:17 ص | السبت 01 أبريل 2023
قطار القاهرة الإسكندرية.. أرشيفية

قطار القاهرة الإسكندرية.. أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 1 أبريل 2023، مواعيد القطارات بين القاهرة والإسكندرية، في اليوم العاشر من رمضان المبارك 1444 هجرية، ضمن خطة مواعيد القطارات خلال الشهر العظيم، وما تسعى إليه هيئة سكك حديد مصر من توفير خدمة متميزة إلى راغبي السفر عبر قطارات الهيئة.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم

- قطار رقم 163 ، مكيف، محطة قيام القطار القاهرة 4:00 صباحا ، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 7:40 صباحا.

- قطار رقم 903 ، مكيف ، محطة القيام القاهرة، الساعة 6:00 صباحا، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 8:20 صباحاً.

- قطار رقم 905 ، مكيف، محطة القيام القاهرة الساعة 8:00 صباحا، محطة الوصول الإسكندرية، الساعة 10:15 صباحا.

- قطار رقم 1009، مكيف، محطة القيام القاهرة الساعة 8:25 صباحا، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 11:15 صباحا.

مواعيد القطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 1-4-2023

- قطار رقم 911 مكيف، محطة القيام القاهرة الساعة 10:00 صباحا، محطة الوصول الإسكندرية، 12:15 ظهرا.

- قطار رقم 89، مكيف، محطة القيام القاهرة الساعة 11:20 صباحاً، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 13:55 ظهراً.

- قطار رقم 913، مكيف، محطة القيام القاهرة، الساعة 12:30 ظهراً ، محطة الوصول الإسكندرية، الساعة 15:00 عصراً.

- قطار رقم 915 مكيف، محطة القيام القاهرة، الساعة 15:40 عصراً، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 18:00 مساء.

- قطار رقم 935 ، مكيف، محطة القيام القاهرة الساعة 10:00 مساء، محطة الوصول الإسكندرية الساعة 1:05 صباحا.

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