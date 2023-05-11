كيفية استخراج قسيمة زواج قديمة.. «خطوات بسيطة وأنت في بيتك»

أتاحت منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية خدمة استخراج قسيمة زواج قديمة، إلكترونيًا وذلك وفق خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية لتخفيف الزحام على المواطنين في مقرات الشرطة الخدمية.

تنشر «الوطن» خطوات استخراج قسيمة زواج قديمة إلكترونيًا وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية أو الأحوال المدنية، في إطار ما تقدمه من خدمات للمواطنين.

كيفية استخراج قسيمة زواج قديمة

وعن كيفية استخراج قسيمة زواج قديمة، يجب الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــــــا، وبعد ذلك اختر خدمة الحالة الشخصية.

- يظهر لك عدة خيارات، الأول مستخرج صورة رسمية من قسيمة الزواج، وخيار آخر مستخرج صورة رسمية من قسيمة الزواج مصدق عليها.

- قم بالموافقة على الشروط.

- تقدم عن طريق ادراج بيانات الرقم القومي للزوج والزوجة والبيانات الخاصة بالوثيقة.

- يتطلب من الشخص إدراج بياناته الشخصية والبيانات الخاصة بالوثيقة بالدقة اللازمة.

- إذا كان مقدم الخدمة ذو صلة قرابة، فيجب إدراج الرقم القومي للزوج والزوجة.

- التأكد من إتاحة الخدمة لمقدم الطلب من عدمه.

- تسليم الوثيقة من خلال البريد المصري أو المكتب الرقمي للنيابة العامة رسوم استخراج قسمية الزواج أون لاين

- وبعد معرفة كيفية استخراج قسيمة زواج قديمة، يجب أن تعرف أن رسوم استخراج قسمية الزواج أون لاين، نحو 75 جنيها للنسخة الواحدة، حيث تصل رسوم استخراج قسيمة الزواج إلى 63 جنيها، يُضاف إليها قيمة التوصيل 12 جنيها، علما أنه يمكن تسديدها من خلال الفيزا، أو من خلال منافذ فوري.