الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوج.. أبرزها قسيمة الزواج

أعلنت منصة الأحوال المدنية الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوج، حتى يسهل على المواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية سواء من مصلحة الأحوال المدنية بشكل مباشر أو إلكترونيًا عن طريق الرابط الإلكتروني المحدد من قبل الداخلية.

تنشر الوطن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة للمتزوج، وفق المعلن من وزارة الداخلية على المنصة الإلكترونية ومصر الرقمية وهي كالتالي:

الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي

- تضمن الأوراق المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي للمتزوج إحضار صورة لوثيقة الزواج.

- أما بالنسبة لأصحاب المهن النقابية، تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة اعتماد المهنة الخاصة به.

- وفيما يخص النسبة العاملين في القطاع الخاص تتضمن الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة تقديم خطاب التأمينات من الجهة المختصة.

خطوات تجديد البطاقة أون لاين وتشمل:

- الدخول لموقع وزارة الداخلية.

- تسجيل الدخول على الموقع.

- اختيار أيقونة تجديد بطاقة الرقم القومي.

- اختيار نوع العملية سواء «تالف أو فاقد أو تجديد».

- يمكنك اختيار تجديد ثم القيام بكتابة البيانات الخاصة بك والتي تتضمن العنوان والرقم القومي والاسم.

- القيام باختيار طريقة دفع رسوم التجديد.

- يطلب منك تحميل الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة.

- إحضار صورة شهادة ميلاد الشخص أحد مستخرجات مصلحة الأحوال المدنية.

- إحضار عقد إيجار أو تمليك يوضح محل السكن.

- إيصال مرافق لمحل السكن سواء كان «مياه، كهرباء، غاز أو إيصال فاتورة تليفون».

- تشمل الأوراق المطلوبة لتجديد البطاقة صورة بطاقة الرقم القومي المنتهية في حالة التجديد.