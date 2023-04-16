«الأحوال المدنية» تستخرج 102 ألف بطاقة رقم قومي خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا وشمال سيناء.

إصدار 10241 بطاقة رقم قومي

وأسفرت القوافل عن استخراج 10241 بطاقة رقم قومي، و15541 مصدراً مميكناً،

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها عدا سحب قافلة سجل النهضة بمحافظة القاهرة، وسجل نجع حمادي بمحافظة قنا، وكذا الدفع بقافلة جديدة بمحافظة القاهرة أمام سجل الدرب الأحمر وذلك اعتباراً من يوم 15 أبريل الجاري.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 470 بطاقة رقم قومي و197 مصدراً مميكناً.

الاستجابة للحالات الإنسانية

كما واصل القطاع الاستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ8 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية و قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ287 مواطنا ومواطنة.

كما تم مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف»، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ211 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.