بداية من اليوم.. تعرف على خدمات الأحوال المدنية عبر الخط الساخن

واصلت مصلحة الأحوال المدنية في العباسية والمحافظات عملها بداية من اليوم مع عودة العمل في المصالح الحكومية بعد نهاية عطلة عيد الفطر المبارك، وتستقبل الأحوال المدنية المواطنين في مقرها الرئيسي بالعباسية أو في السجلات المدنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات لإنهاء الخدمات، كما عادت خدمة الخط الساخن أيضًا للعمل لاستخراج إصدرات الأحوال المدنية في ذات اليوم.

وحدات الانتقال الخارجي

وأتاحت وزارة الداخلية خدمات فورية لكبار السن وذوي الهمم وخصصت لأسرهم خطوط ساخنة للتواصل معهم وسرعة إنجار ما يطلبونه وذلك وفق استراتيجية وزارة الداخلية الجديدة التي تنتهجها في التعامل مع تلك الفئات تخفيفًا عنهم، كما خصصت وزارة الداخلية وحدات انتقال خارجي لإنجاز خدمات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن الذين لا يقدرون على الحركة.

رقم الخط الساخن

«الوطن»، تنشر خدمات قطاع الأحوال المدنية التي تقدم من خلال منصة وزارة الداخلية، التي يمكن للمواطنين الحصول عليها في ذات اليوم، من خلال الخط الساخن 15340 أو 16582، أو الخدمات الفورية لكل من كبار السن وذوي الهمم أو الحالات المرضية عن طريق الخط الساخن 15341.

قائمة خدمات الأحوال المدنية

- شهادة ميلاد «ثاني مرة».

- شهادة ميلاد «أول مرة».

- وثائق «زواج - طلاق».

- شهادة وفاة.

- بطاقة الرقم القومي «بدل تالف - بدل فاقد».

- استمارة رقم قومي «عائلية - مستعجلة - مميزة».

- قيد «عائلي - فردي».

- الخدمات الفورية «كبار السن وذوي الهمم».

- وثائق الأحوال المدنية المترجمة.

- مأموريات التصوير المنزلي.

- شهادة التحركات المترجمة.