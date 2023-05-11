«التضامن»: تنفيذ 38 مشروعا في المحافظات ضمن برنامج «تكافؤ الفرص»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ هناك 38 مشروعا ينفذها 16 شريكا ضمن برنامج «تكافؤ الفرص»، بمختلف المحافظات، مشيرة إلى لعمل برؤية متكاملة لتحقيق مجتمع منتج يوفر عدالة اجتماعية.

ولفتت الوزارة إلى تزايد أهمية منظمات المجتمع المدني وفق المشاهد الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة والتي تسير بوتيرة أسرع، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في الوقوف بجوار الدولة والقطاع الخاص.

إطلاق برنامج وعى

وأكدت أن برامج وزارة التضامن تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، مشيرة إلى إطلاق برنامج وعى الذي يشمل رسائل متعددة، وكذلك برنامج مودة للحد من حالات الطلاق وتوعية المقبلين على الزواج، مؤكدة نجاح التضامن في إعلان أكثر من حملة توعوية مثل لا لختان الإناث، ولا للزواج المبكر.

أنت أقوى من المخدرات

وأشارت إلى أن برنامج وعى يضم رسائل متعددة مثل «العمل كرامة ومستقبل، التعليم قوة في أي عمر، جوازها قبل 18 يضيع حياتها، صحتك ثروتك انتي وأسرتك، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة،2 كفاية، أنت أقوى من المخدرات، ختان البنات جريمة، بلدنا مركب النجاة، كلنا مصريون تنوعنا قوة، نربى بأمانة من غير إهانة»

جاء ذلك خلال حفل توقيع منح الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز الفرص المتكافئة للفئات الاولى بالرعاية بين التضامن والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.