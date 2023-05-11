خطوات بسيطة لاستخراج شهادة تحركات من العباسية والمستندات المطلوبة

أعلنت منصة الأحوال المدنية والهجرة، خطوات بسيطة لاستخراج شهادة تحركات من العباسية، وتشهد الخدمات الشرطية تطورات كبيرة لتسهيل الحصول على الخدمات في وقت قصير.

تنشر «الوطن» خطوات بسيطة لاستخراج شهادة تحركات أونلاين كما يلي.

خطوات استخراج شهادة التحركات

- الذهاب إلى مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية

- دفع الرسوم المطلوبة.

- استلام الشهادة أو إيصال استلام الشهادة.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

- يستقبل القسم في الإدارة العامة للجوازات بالعباسية، الطلبات المقدمة من الجمهور لتقديمها للجهات المختلفة بالدولة والسفارات.

- استيفاء نموذج للكشف على بيانات صاحب الشأن بإدارة المراقبة عن التحركات المطلوب عنها الشهادة إذا كان مصريا.

- الكشف عما إذا كان يحمل أي جنسية آخرى بخلاف الجنسية المصرية.

المستندات المطلوبة

- صورة ضوئية من جواز السفر.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- خطاب موجهة من الجهات الحكومية «التموين - الضرائب - الأحوال المدنية-التجنيد - هيئة التنظيم والإدارة».

- التأمينات الاجتماعية.

- الكليات العسكرية وكذا السفارات المختلفة.

- يتم الرد على جميع الجهات الشرطية وشؤون الأجانب والتصديقات والنيابات العامة والأموال العامة والأمن الوطني والرد على جميع مخاطبات السفارات المختلفة.

شروط الحصول على الخدمة

- استيفاء جميع البيانات: الاسم رباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة المدة المطلوب كشف التحركات عنها، واسم المحكمة، ورقم القضية.