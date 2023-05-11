جدول امتحان الثانوية العامة 2023.. ماذا يعني تطبيق تقنية الفار في اللجان؟

مع اقترب موعد امتحانات الصف الثالث الثانوي، يتساءل الطلاب عن جدول امتحان الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية وترتيب المواد الدراسية، وهل سيتم تغيير الجداول أو مواعيد الامتحانات وهو ما حسمه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. تقنية الفار

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه لا تغيير في جدول امتحان الثانوية العامة 2023 وأن المواعيد كما هي في الجداول المعتمدة وتبدأ يوم 12 يونيو، ولا تفاوض بخصوص هذا الشأن مؤكداً أن الوزارة بدأت استعداداتها للامتحانات بـ«صندقة الأسئلة»، واتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان وتشغيل «خدمة الفار»، في لجان الامتحانات لرصد كل كبيرة وصغيرة داخل اللجان من خلال الغرفة المركزية بوزارة التعليم، مشيرا إلى تفتيش الطلبة قبل دخولهم اللجان وأثناء سير الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن» خلال الخطوات التالية جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي وهي:

- يوم الاثنين 12 يونيو: مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو: مادتا الاقتصاد والإحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو: حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو: الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو: الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو: الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو: مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.