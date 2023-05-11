المدارس تسلم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية.. الامتحانات 20 مايو

بدأت المدارس الثانوية الفنية، اليوم، تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية لجميع النوعيات «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي» في كل أنظمة التقدم «نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية»، استعدادًا لامتحانات نهاية العام للدبلومات الفنية.

أرقام جلوس الدبلومات الفنية

وطالبت المدارس الفنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، طلاب الدبلومات الفنية يجميع التخصصات بالتوجه إلى المدارس لاستلام أرقام الجلوس، والتأكد من مواعيد الامتحانات العملية والمعملية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023.. 20 مايو

وأكد وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية المعملية والعملية تبدأ 20 مايو 2023، فيما تبدأ الامتحانات التحريرية يوم 27 مايو 2023، علي أن يتم استكمال الامتحانات العملية من 9 يونيو وحتى 16 من الشهر نفسه.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، الطلاب الذين لم يسجلوا استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات بسرعة التقدم بعد إعادة فتح باب التقديم مرة أخري، مؤكدا أن أخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية يوم 14 مايو الجاري.

وأضافت وزارة التعليم، أنه سيتم تسليم استمارات التقدم لامتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، يوم 14 مايو مؤكدة أنه لن يتم قبول أي استمارة للتقدم لامتحان بعد هذا الموعد.