أسعار هواتف محمولة في السوق أقل من 3 آلاف جنيه.. إليك التفاصيل

يبحث البعض على شراء هواتف محمولة بسعر مناسب بإمكانيات متوسطة، تواكب العصر أيضًا، وهو ما نرصده في السطور التالية من خلال فاروق إبراهيم، أحد تجار الهواتف.

وذكر «فاروق» أن هناك أنواع كثيرة من الهواتف الذكية وبمختلف الأسعار، ولكن بالنسبة للهواتف الأقل من 3 آلاف جنيه أبرزها كالتالي:

أسعار هواتف ذكية في السوق أقل من 3 آلاف جنيه

- هاتف نوكيا C10 الذكي بنظام Android، شريحتين اتصال، ذاكرة رام 2 جيجابايت، ذاكرة 32 جيجابايت، شاشة 6.51 بوصة HD+ LCD مع تقنية V، نظام تشغيل اندرويد 11، نظام فتح الوجه، مستشعر تقارب، بسعر 2649 جنيهًا.

- موبايل اي بريت زد 2، 5.5 بوصة، سعة التخزين 16 جيجا بايت، ثنائي شرائح، الكاميرا الخلفية 13 ميجابكسل، بسعر 1999 جنيهًا.

- موبايل بينكو Y11، رام 1 جيجابايت، 32 جيجا بايت، شبكة الجيل الثالث 3G ، بسعر 1888 جنيهًا.

هواتف أقل من 3 آلاف جنيه

- موبايل الكاتيل 1، 2019 5033F، بشريحتين اتصال، سعة تخزين 16 ميجا بايت، بسعر 2444 جنيهًا.

- موبايل انفنيكس سمارت 6 مقاس 6.6 بوصة بشريحتي اتصال وذاكرة سعة 32 جيجابايت، وذاكرة RAM سعة 2 جيجابايت، بسعر 3 آلاف جنيه.

- موبايل شاومي ريدمي A1+، سعة 32 جيجابايت، رام 2 جيجابايت، بشريحتين اتصال، بسعر 3300 جنيه.