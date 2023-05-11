أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات بقصف مواقع عسكرية وسقوط قتلى وجرحى

أعلنت أرمينيا، اليوم الخميس، أن قوات أذربيجانية استهدفت وقصفت مواقع عسكرية أرمينية، باتجاه قرية «سوتك»، في إقليم جيغاركونيك، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

قوات أذريجانية تقصف مواقع للجيش الأرميني

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات المسلحة الأذربيجانية قصفت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مواقع للجيش الأرميني باتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك، وسط وقوع قتلى وجرحى، وأضافت، في بيان، أن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمينية في اتجاه سوتك، مما أدى إلى إصابة أشخاص.

وأكدت الوزارة أن إعلان أذربيجان بأن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار، مساء أمس الأربعاء، على مواقع أذربيجانية، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير واقعي وغير صحيح.

اجتماع بين رئيسي وزراء أرمينيا وأذربيجان

وعلى خلفية التوترات الأخيرة بين الدولتين، أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أنه سيتوجه للاجتماع المقرر عقده مع نظيره الأذربيجاني في بروكسل، وقال إن احتمال توقيع أي وثيقة هناك ضعيف.

من جهة أخرى، أعلنت أذربيجان أن القوات الأرمينية شنت هجوماً على وحدات أذربيجانية على الحدود، ما أسفر عن مقتل جندي، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنه نتيجة لاستفزاز ارتكبته عمداً وحدات من القوات المسلحة الأرمينية، قتل أحد جنود الخدمة العسكرية في الجيش الأذربيجاني، مضيفة أن الجيش الأرميني استخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع، الأمر الذي نفته أرمينيا.

معاهدة سلام بوساطة دولية

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان بدأتا مناقشة معاهدة سلام خلال العام الماضي، وذلك بوساطة دولية من جانب كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، في فبراير الماضي، إن بلاده تلقت مقترحات من أذربيجان بشأن معاهدة سلام وتعمل على دراستها، وأضاف أن يريفان قدمت أيضا مقترحات حول معاهدة السلام إلى باكو.