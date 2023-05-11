يوم ثقافي فني لتمكين ذوي الهمم في السويس

أقام فرع ثقافة السويس يومًا ثقافيًا فنيًا لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شملت الفعاليات ورشة فنية ورسوم حرة وعمل أشكال وأقنعة من الفوم جليتر، بإشراف منه ممدوح، ثم ألقيت محاضرة بعنوان «كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة»، تم من خلالها تعريف الحضور على كيفية التحدث والتعامل مع ذوي الهمم.

التعامل مع ذوي الهمم

وألقت إيمان شبار محاضرة حول أهمية التحدث والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة محترمة ومتساوية في الاحترام، والتحلي بالصبر وتجنب المزاح مع المقعدين والذين يستعينون بالعكازات، مع مراعاة عدم اعتراض طريقهم خلال المسير، والتحدث عن قدراتهم وإمكانية تطويرها والاعتماد على أنفسهم.

محاضرة أخرى عن حقوق الأطفال

وفي إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة في كافة الأقاليم الثقافية، أقام بيت ثقافة العمدة محاضرة بعنوان «حقوق الطفل»، تحدثت عن أهمية حماية الأطفال من الأذى وتوفير الخدمات اللازمة لتطورهم ونموهم، وتمكينهم من المشاركة في المجتمع، وحقهم في الحماية من أي شكل من أشكال العنف والتمييز.

وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وإدارة الأقاليم الثقافية، برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، من خلال فرع ثقافة السويس بإدارة عبد المنعم حلاوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية والخطط التوعوية لإثراء الفكر الثقافي ودفع عجلة الحراك الثقافي للحاق بالركب الحضاري والدول المتقدمة.