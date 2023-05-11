نجاح تركيب مسار المترو أعلى محطة جامعة القاهرة بدون استخدام أوناش لأول مرة (فيديو)

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، الانتهاء من إتمام المرحلة الأولى والأساسية من تركيب الجزء الخاص بمسار المترو المار أعلى محطة مترو جامعة القاهرة بطريقة الدفع بدون استخدام أوناش ثقيلة أو معدات رفع ثقيل.

محطة جامعة القاهرة الحالية

وفق تقرير لوزارة النقل، فإن العملية جرت على مدار يومين، وجرى التنفيذ من خلال دفع الهيكل المعدني المزدوج الحامل لخطي المترو، الذي يشكل جزءا من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ويعتبر أحد مشروعات الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل في المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة الحالية.

تفاصيل الهيكل المعدني

يبلغ وزن الهيكل المعدني المنفذ نحو 500 طن بطول أساسي 73 مترا، وجرى دفع الهيكل ليعبر المسافة أعلى محطة جامعة القاهرة، التي جرى إغلاقها أمام الجمهور لمدة يومين، لتنفيذ الأعمال، مع استمرار الحركة العادية لتشغيل مترو الخط الثاني طوال مدة التنفيذ.

وجرى التنفيذ باستخدام هياكل معدنية مؤقتة تبلغ 24 مترا في الأمام، و17 مترا من الخلف للتوجيه وحمل الثقل الموازن للحفاظ على توازن واتجاه الهيكل أثناء عملية الدفع، ويمكن الاطلاع على الفيديو من هنا.