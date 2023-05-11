«تعليم الجيزة» توجه نصائح للناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم.. أبرزها الثبات الانفعالي

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مركز تدريب المعلمين الجدد والمستهدفين من قبل الوزارة في مسابقة 30 ألف معلم، وتفقد مركز تدريب الدقي والتقى المسؤولين عن التدريب بالمركز، وكذلك المعلمات المتدربات ورحب بهن ونقل إليهن تحيات وزير التربية والتعليم وكذلك تحيات محافظ الجيزة.

إعداد كوادر تعليمية

ونوه وكيل وزارة التعليم بالجيزة، بأن الدولة تحرص على إعداد كوادر تعليمية بسمات وصفات جديدة يتميزون بمهارة فائقة بدنيا ونفسيا وصحيا واجتماعيا ليكون قادرا على أداء مهمته في ظل التحديات الراهنة.

كما قدم سلومة بعض النصائح والتوجيهات لهن بضرورة التحلي بالثبات الانفعالي خلال أداء العمل، مؤكدا ضرورة أن يكون المعلم محبا لمهنته مؤديا لها بإخلاص فهي رسالة سامية اتصف بها الأنبياء ولا تكون فقط للتربح والبحث عن الناحية المادية لأن المعلم هو حجر الزاوية في المنظومة التعليمية ونواة مستقبل الوطن في أبنائه فهو صاحب الفضل فى بناء العقول كما يجب الاهتمام بالمظهر العام للمعلم لأنه القدوة التي يقتدى بها أبناؤنا، كما وجّه بضرورة حسن التصرف السريع في حل المشكلات التي قد تواجههم من خلال الطلاب أو أولياء الأمور.

كما استمع إلى أسئلتهم المختلفة وطمأن الجميع بأن الدولة تضع أولويات التعيين وفقا لمكان الإقامة ليكون المعلم قادرا على أداء مهمته دون أية ضغوط نفسية.